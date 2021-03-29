الأوقاف: افتتاح 99 مسجدا و15 صيانة وترميم.. الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 77 مسجدًا جديدًا و15 مسجدًا صيانة وترميمًا الجمعة المقبل، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم الإثنين، أنه ضمن خطتها لعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، وافتتاح 77 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و15 مسجدًا بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي 92 مسجدًا، يوم الجمعة المقبل، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 1205 مساجد، منها 1130 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و75 مسجدًا صيانة وترميمًا.وأوضحت أن المساجد الجديدة هي على النحو التالي:أولًا: مساجد الافتتاحاتمديرية أوقاف المنياالمسجد وعنوانهالتنفيذ1.صالح فريد – ع صالح فريد – أبو قرقاصوزارة الأوقاف2.عزبة بعزاقة – برمشا – العدوةوزارة الأوقاف3.الرحمن- زرابي الرحمانية – دير مواسوزارة الأوقاف4.الصحابة- مدينة العمالالمحافظة تحت إشراف وزارة الأوقاف5.الحاج بدوي – منسفيس – أبو قرقاصجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف6.الرحمة – الشيخ شبيكة- ملويجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف7.عمر بن الخطاب – زاوية برمشا - العدوةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف8.آل عايد – ع علي عبد الرحمن – كفر لبس –مركز أبو قرقاصجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافمديرية أوقاف كفر الشيخالمسجد وعنوانهالتنفيذ9.العياش الغربي- بلطيموزارة الأوقاف10.نوفل – عزبة نوفل - مطوبسوزارة الأوقاف11.مسجد الجبانة الحجر القبلي- عزبة الحجر القبلي - فوهوزارة الأوقاف12.الرحمة – 40 الشراقوه - الحامولجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف13.الرحمة – قرية أبو كيلة – سيدي سالمجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف14.نصر الدين – المناوفة - الحامولجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافمديرية أوقاف الفيومالمسجد وعنوانهالتنفيذ15.مسجد ع وحش – سنوفر – م الفيوم شمالوزارة الأوقاف16.مسجد ع مرعب – م الفيوم شمالجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف17.مسجد ع البر نشاوي- العدوة- م الفيوم شمالجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف18.مسجد علي بن أبي طالب – ع عبد النبي حميدة – سنورس أولجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف19.مسجد السيدة زينب – م الفيوم جنوب – م فتيحجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف20.عباد الرحمن – ابجيج- م الفيوم جنوبجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف21.مسجد ع بولس – م الفيوم جنوبجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف22.مسجد غابور – فانوس - طاميةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافمديرية أوقاف الوادي الجديدالمسجد وعنوانهالتنفيذ23.مسجد تنيدة الكبير - بلاطوزارة الأوقاف24.الراشدين بقرية عثمان بن عفان- الفرافرهجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف25.الروضة بقرية الرواد- الفرافرهجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف26.السيدة زينب بغرب الموهوب- الداخلهجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف27.السيدة نفيسه- الفرافرهجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف28.المبارك بالفرافره- الفرافرهجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافمديرية أوقاف المنوفيةالمسجد وعنوانهالتنفيذ29.أبو ناشي – غمرين - منوفوزارة الأوقاف30.الإيمان- هيت- منوفجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافمديرية أوقاف الدقهليةالمسجد وعنوانهالتنفيذ31.الكبير بالمواجد- مركز المنزلةوزارة الأوقاف32.الفتان شبرا سندي – مركز السنبلاوينجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف33.حسن أبو علي – ميت ناجي – مركز ميت غمرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف34.عزبة المطب- منشأة عزت – مركز السنبلاوينجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف35.الرحمة كفر الحاج عزب- مركز السنبلاوينجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف36.لوليا غزاله – مركز السنبلاوينجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف37.الكبير بميت النحال – مركز دكرنسجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف38.عبد النبي ميت فارس – مركز بني عبيدجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف39.الرحمن عزبة التحسين – مركز بني عبيدجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف40.حامد العزبي – بقرية السمارة – مركز تمي الأمديدجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف41.القريعي بقرية السمارة- مركز تمي الأمديدجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف42.أبو شماله بعزبة أبو شماله – مركز بلقاسجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف43.السيد شلتوت بسنديله – مركز بلقاسجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف44.الجزيرة بجمصه- مركز بلقاسجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف45.المنيلاوي أبو زاهر – مركز شربينجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف46.كسيبه أبو جلال – مركز شربينجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف47.الشهداء بنقيطةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف48.مسجد أبو بكر الصديق- بهوت – مركز نبروهجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافمديرية أوقاف البحيرةالمسجد وعنوانهالتنفيذ49.الرضا – أنطونيادس- كفر الدوارجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافمديرية أوقاف الإسماعيليةالمسجد وعنوانهالتنفيذ50.الرحمة ترعة 5 المنايف- أبو صويرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافمديرية أوقاف الإسكندريةالمسجد وعنوانهالتنفيذ51.مسجد 128- ابيس – إدارة محرم بكوزارة الأوقافمديرية أوقاف الشرقيةالمسجد وعنوانهالتنفيذ52.السلام الجديد – قرية نزلة العرين مركز أبو كبيرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف53.الرحمن الرحيم – الهوابر- ديرب نجمجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف54.القدس الشريف- العدوة- ههياجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف55.أنس بن مالك- ههياجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف56.الرحمن الرحيم- أبو حسين- الزقازيقجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف57.الساجدين- الزنكلونجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف58.السراوي- الزقازيقجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف59.أبو السعود- ميت أبو عليجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف60.عزبة عبد المجيد- الإبراهيميةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف61.شحاته سالم- أولاد موسى أبو كبيرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافمديرية أوقاف أسوانالمسجد وعنوانهالتنفيذ62.الحساناب – البحيرة- إدارة الرديسيةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف63.السلام- بالسواهاجية- إدارة المنشيةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف64.عبد الفتاح إبراهيم- الفؤادية- إدارة المنشيةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافمديرية أوقاف دمياطالمسجد وعنوانهالتنفيذ65.الكبير أولاد خلف- الروضةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافمديرية أوقاف القليوبيةالمسجد وعنوانهالتنفيذ66.عمرو بن العاص – الحي الخامس - العبورجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف67.سيدي شاور- منشأة الكرام – شبين القناطرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف68.آل البيت – إسكان الشباب- العبورجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف69.العلمي – ميت كنانة- طوخجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف70.الفاروق- كفر سعد- بنهاجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافمديرية أوقاف الجيزةالمسجد وعنوانهالتنفيذ71.الدعوة- بالإصلاح – القطا – منشأة القناطرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف72.الرحمن- عزبة أبو سليم - البدرشينجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف73.السلام – كفر برك الخيام - كرداسةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف74.الرحمن – مدخل أبو طماعة - الصفجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف75.العتيق - المرازيق – كفر البحري - البدرشينجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف76.الرحمة – منشية البكاري - الهرمجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف