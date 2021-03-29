البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 13 مليار جنيه

يطرح اليوم الإثنين، البنك المركزي المصري، سندات خزانة حكومية بقيمة اجمالية تبلغ 13مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الاول 5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 7مليار جنيه لأجل 7 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثالث مليار جنيه لأجل 15 سنة.وعلى صعيد آخر، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.