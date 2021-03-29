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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 13 مليار جنيه

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:18 م
البنك المركزي
البنك المركزي
راندا التوني
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يطرح اليوم الإثنين، البنك المركزي المصري، سندات خزانة حكومية بقيمة اجمالية تبلغ 13مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الاول 5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 7مليار جنيه لأجل 7 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثالث مليار جنيه لأجل 15 سنة.

وعلى صعيد آخر، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.

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