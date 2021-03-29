انطلاق الدورة الثالثة لتدريب 50 إمامًا بمطروح

انطلقت اليوم الإثنين أولى محاضرة الدورة الثالثة لـ50 إمامًا من أئمة أوقاف مطروح في مجال علم النفس، تحت عنوان الإرشاد النفسي وسيلة لتحقيق الصحة النفسية للفرد والمجتمع.وأوضح الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة أوقاف مطروح، أن الوزارة معنية بتدريب الأئمة ورفع كفاءتهم وتزويدهم بالعلوم التي تفيد الداعية وترتقي بمستواه كعلوم النفس والاجتماع وتدريس اللغات والإعلام ودورات في علوم التكنولوجيا.وأضاف أن ذلك يتم عبر أكاديمية الأوقاف أو عبر الجامعات المصرية ليصبح هناك عالم موسوع يدرك الواقع وينزل عليه الأحكام الشرعية المناسبة ليعود ذلك بالنفع على الوطن والمواطن.جاء ذلك تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وتفعيلا لبروتوكول التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف ممثلة في مديرية أوقاف مطروح وجامعة مطروح.