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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة سوهاج تطلق قافلتها البيطرية المجانية لقرية بني عمار بطهطا

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:16 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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أطلقت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج قافلتها البيطرية المجانية لقرية بني عمار بمركز طهطا، حيث بلغ عدد الحالات المرضية التي تم مناظرتها وعلاجها بالقرية ١٢٥٠ حالة من الحيوانات و٢٣٠ حالة طيور وأرانب ممثلة لعشش وحظائر في البيوت.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، أن الكلية تحرص باستمرار علي تنفيذ هذه القوافل، والتي لها دور هام في تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة في نطاقها الإقليمي، لافتًا إلى أن قرية بني عمار تأتي ضمن القري التي تم اختيارها ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والتي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والإجتماعى والبيئى للقري الأكثر احتياجًا.

وقال الدكتور بهاء الدين علي القائم بعمل عميد الكلية، إن القافلة قامت بالعلاج والفحص المجاني لعدد من الحالات المرضية، والتي تنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي، كما تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية.

وأضاف الدكتور محمد حسني الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن هذه القوافل لها أيضًا دور هام في التدريب العملي للطلاب وذلك لتأهيلهم لسوق العمل البيطرية بعد التخرج، حيث يتم تدريبهم علي كيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل الصحيحة مع أصحابها.
جامعة سوهاج تطلق قافلتها البيطرية المجانية لقرية بني عمار بطهطا
جامعة سوهاج تطلق قافلتها البيطرية المجانية لقرية بني عمار بطهطا
جامعة سوهاج تطلق قافلتها البيطرية المجانية لقرية بني عمار بطهطا
جامعة سوهاج تطلق قافلتها البيطرية المجانية لقرية بني عمار بطهطا

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