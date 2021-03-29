قافلة الأزهر لحلايب وشلاتين تواصل أعمالها بعقد اختبارات محو الأمية

في إطار جهود الدولة الرامية للقضاء على مشكلة الأمية؛ لكونها التحدي الأكبر في مسيرة التنمية الشاملة، والتي تقع ضمن رؤية مصر 2030م، وفي هذا الإطار قامت مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتسيير قافلة طبية شاملة إلى مدينة حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، نظمتها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة؛ بهدف توقيع الكشف الطبي على المواطنين، وتوزيع المساعدات الغذائية عليهم مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وعقد اختبارات محو الأمية لعدد من المواطنين في حلايب وشلاتين، صرح بذلك فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، مشيرًا إلى أن القافلة انطلقت الخميس الماضي، ويستمر عملها حتى الخميس القادم الأول من شهر أبريل.وأعلن رئيس الجامعة أن القافلة تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، سواء على مستوى الكشف الطبي، أو المساعدات، أو اختيارات محو الأمية، مشيرًا إلى أن القافلة التي تضم أطباء في مختلف التخصصات الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي على المئات من الحالات المرضية مع إعطاء العلاج اللازم بالمجان، بجانب توزيع المساعدات، عقدت اختبارات محو أمية للمواطنين.