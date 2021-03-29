انطلاق حملة «احميها من الختان» بالغربية

أعلنت الدكتورة صفاء مرعي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالغربية، أنه بالتزامن مع احتفالات شهر المرأة، وبرعاية الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، تم انطلاق حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" والتي تطلقها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث بفرع المجلس.وعقد لقاءً تدريبيا للرائدات الريفيات وذلك لتدريب الرائدات الريفيات على رسائل الحملة وتوضيح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة جسديا ونفسيا وتوضيح العقوبات المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة.وبدأت أعمال الحملة بمشاركة 52 رائدة ريفية ومتطوعة وواعظة دينية، وتستمر حتى 30 مارس 2021 م بمراكز زفتى -طنطا - السنطة.