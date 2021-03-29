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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس عاطل وسيدة يتاجران فى المخدرات بمصر القديمة

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:28 م
حبس
حبس
نجلاء رفاعي
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، حبس عاطل وسيدة لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم كميات من الهيروين والحشيش والكوكايين قبل بيعها على عملائهم في مصر القديمة، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بالاشتراك مع إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط عاطل وإحدى السيدات "لها معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة قسم مصر الجديدة أثناء استقلالهما سيارة مستأجرة قيادة أحدهما وبحوزتهما "كمية من مسحوق الهيروين المخدر - كمية من مخدر الآيس - كمية من مخدر الحشيش - كمية من مسحوق الكوكايين المخدر – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – كارت فيزا لأحد البنوك - 12 قطعة زجاجية مختلفة الأحجام "أدوات تُستخدم لتعاطى المواد المخدرة".

وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لسهولة تنقلاتهما، وأن كارت الفيزا المضبوط خاص بأحد المتهمين يحوى مبلغ مالى من متحصلات نشاطه المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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