فتح باب التقدم لجوائز «الآثاريين العرب» لعام 2021

أعلن الدكتور محمد الكحلاوي، رئيس الاتحاد العام للآثاريين العرب، فتح باب التقدم لجوائز الاتحاد العام للأثاريين العرب لعام 2021، على أن يكون آخر موعد للتقديم 30 يوليو القادم.وأشار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامي للاتحاد - في تصريح اليوم الاثنين - إلى أن جوائز الاتحاد العينية تتضمن (جائزة الاتحاد لشباب الآثاريين، جائزة الاتحاد للتميز الأكاديمي، جائزة الاتحاد للجدارة العلمية، جائزة الاتحاد التقديرية ودرع الاتحاد العام للآثاريين العرب).وأضاف أن الجوائز البحثية ذات المردود المادي تضم 8 جوائز وتشمل (جائزة باسم جميل عبد العاطي الرفاعى، جائزة الدكتور طلال بن جميل عبد العاطى الرفاعى، جائزة الراحل الدكتور على رضوان، جائزة الشريف محمد بن على الحسني، جائزة الدكتور عبدالرحمن الطيب الأنصاري، جائزة الدكتور محمد حمد خليص الحربي، جائزة الدكتورة حصة بنت عبيد بن صويان الشمري، جائزة الشيخ جميل عبد الرحمن خوقير) بالإضافة إلى جوائز الاتحاد للتكريم والعطاء وتشمل جائزتين.ونوه بأن الشروط الخاصة بتقديم الأبحاث وتنص على أن تكون جديدة ومبتكرة ولم يسبق نشرها وغير منقولة من رسائل الماجستير والدكتوراه أوشبكة المعلومات الدولية ولم يسبق نشره في المجلات العلمية أو تقديمه في مؤتمر أو تقييمه من قبل جائزة أخرى وعدم التعرض لأي إسقاطات سياسية أو دينية أو مذهبية أو عرقية.وأوضح أن البحث يقدم لإدراة الاتحاد في نسخة ورقية وعدد(2cd) مزود بالصور والأشكال التوضيحية، ولا يحق للباحث استرداد البحث بعد تقييمه من قبل اللجنة العلمية كما لا يحق للمتقدم الاعتراض على نتائج الفحص العلمي بأى شكل من الأشكال، وللاتحاد حق الملكية الفكرية والنشر العلمي للبحث عند فوزه دون الحصول على موافقة الفائز.وأضاف أنه يشترط عضوية الاتحاد للمتقدمين على أن تتضمن المرفقات خطاب ترشيح من جهة العمل والسيرة الذاتية ممهورة بختم جهة الترشيح ونسخة من الأعمال العلمية للمتقدم وصورة من البطاقة أو جواز السفر وتقبل الطلبات من الآن على البريد أو البريد الإلكتروني أو تسلم باليد في مقر الاتحاد بالشيخ زايد.