وفاة جدة أوباما في كينيا عن عمر يناهز 99 عامًا

ذكرت إذاعة "كابيتال إف إم" "Capital FM"، اليوم الإثنين، أن سارة أوباما، الجدة غير الشقيقة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، توفيت في كينيا عن عمر ناهز 99 عاما، مشيرة الي انها هي الزوجة الثالثة لجد باراك اوباما من جهة والده.ونوهت المحطة، إلى أنه وعلى الرغم من عدم وجود قرابة دم، إلا أن أوباما كان يعاملها دائما بدفء وحنان، ويسميها "جدتي سارة"، وآخر مرة زار فيها دار جدته في قرية كوجيلو، كانت في يوليو 2018.من جانبها، أكدت مارسات أونيانجو، ابنة الفقيدة، عبر الهاتف خبر الوفاة،"هذا صحيح، لقد غادرتنا متوجهة إلى الرب، لافتة إلى أن صحتها العجوز تدهورت مؤخرا، وتوفيت في مستشفى مدينة كيسومو.