نقيب معلمى بنى سويف: مليون و432 ألف جنيه قروض حسنة للمعلمين خلال 2020

قال مصطفى الديب نقيب المعلمين ببني سويف، اليوم الاثنين، إن إجمالى قيمة القروض الحسنة للمعلمين، خلال عام 2020 الماضى وصل إلى مليون 432 الف جنيه، وأن عدد المعلمين المستفيدين من القرض الحسن الذي خصصته للنقابه وصل إلى 155 معلم على مستوى مراكز المحافظة السبع.وأوضح "الديب" أن القرض الحسن خصص لحالات الزواج الحديث، وبعض الحالات الطارئة والظروف القهرية، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى للمعلمين، وتم رفع قيمة القرض الحسن بالنقابة العامة إلى 15 ألف جنيه، لحالات الزواج الحديث شرط ألا يكون قد مر على عقد الزواج أكثر من عام، وتسدد على خمس سنوات.منوها أنه تم رفع قيمة القرض الحسن بالنقابة الفرعية ببنى سويف من مبلغ ثلاثة آلاف جنيه إلى مبلغ 10 آلاف جنيه، وتسدد على ثلاث سنوات، ولم يصبح قاصرا على حالات الزواج الحديث فقط بل امتد ليشمل بعض الحالات الطارئة للمعلم.