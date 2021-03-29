ضبط أقراص مخدرة من إيطاليا قبل تهريبها عبر مطار برج العرب

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولي، من إحباط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.تلقى ضباط مباحث مطار برج العرب، إخطارا يفيد أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة العربية رقم ١٠٤ القادمة من بيرجامو اشتبه محمد على مرسي في الراكب ط.أ.م القادم من إيطاليا، حيث ظهرت عليه علامات الريبة والقلق، وبسؤاله عن وجود أي أشياء تستحق ضرائب أو رسوم أجاب بالنفي.تم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة، تبين وجود أجسام وكثافات مختلفة، وبالعرض على مدير إدارة الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الأمتعة تبين وجود إجمالي 160 قرص من المواد المخدرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم ٢٠٢١٦ للراكب وأخطرت النيابة التحقيقات.