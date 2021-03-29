مركز روسي يحذّر من تفشي كورونا بين الحيوانات

حذر رئيس مركز "جاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، ألكسندر جينسبورج، من تفشي فيروس "كورونا المستجد" بين الحيوانات المنزلية والزراعية، وذلك في مرحلة تالية لانتشار الوباء بين البشر.وقال جينسبورج، اليوم الاثنين: "إن الفيروس التاجي لم يحقق بعد قدرته الكامنة، وإنه سيصيب في مرحلة تالية الحيوانات المنزلية والزراعية، وذلك بعد أن نحمي البشرية منه بعد عام باستخدام اللقاحات الجيدة".وأضاف أن "عدوى فيروس كورونا ستحضر دائما في البيئة التي يعيش فيها الإنسان، وستتطور وستتحور باستمرار، ويجب علينا أن نكون جاهزين للتعايش مع هذا الفيروس خلال فترة طويلة".من جهة أخرى، أكد رئيس مركز "جاماليا" أن حالة الإنسان الذي ينوي تلقي لقاح ضد فيروس "كورونا المستجد" تلعب دورا هاما في تشكيل رده المناعي على الفيروس التاجي، موضحا أن اللقاح يعمل عادة بشكل سيئ في جسم المدمن على الكحول والمخدرات ومن يتعاطون أدوية مضادة للأورام الخبيثة.