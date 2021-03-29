«جامع» من المحلة: نولي قطاع الغزل والنسيج اهتمامًا كبيرًا

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة تولي قطاع الغزل والنسيج اهتمامًا كبيرًا باعتباره من الصناعات الحيوية التي تتمتع فيها مصر بميزات تنافسية كبيرة تؤهلها لتكون من الدول الرائدة في هذا المجال وتمكنها من الارتقاء بصادراتها للأسواق الخارجية وتوفير فرص العمل أمام الشباب، حيث تسعى الوزارة إلى إعادة هذا القطاع الهام إلى سابق عهده وتطويره من خلال تعميق الصناعة المحلية، وتحديث التكنولوجيات المستخدمة في الصناعة لمواكبة التطورات العالمية، فضلًا عن التوسع في إنشاء تجمعات صناعية متكاملة تتضمن كافة حلقات الصناعة وإرساء قاعدة قوية للصناعات المغذية.جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قامت بها الوزيرة صباح اليوم يرافقها الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالمجمع الصناعي بالمحلة الكبرى وعدد من مصانع الغزل والنسيج بمحلة أبو علي، وقد شارك في الجولة النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب وعدد من النواب عن محافظة الغربية واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي ومحمد عبد الملك رئيس قطاع المكاتب الاقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والدكتورة اماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات إلى جانب عدد من قيادات المحافظة.وقالت الوزيرة إن الوزارة حريصة على التوسع في تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مجمعات صناعية كاملة المرافق والتجهيزات للمستثمرين لتعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة وتوفير فرص عمل للشباب في كافة محافظات الجمهورية، لافتةً إلى أن مجمع المحلة الكبرى الذي تم طرحه في إطار الـ7 مجمعات صناعية المطروحة خلال شهر أكتوبر الماضي متوفر به 611 وحدة، بمساحة 48 متر مربع لكل وحدة ومتخصص في الصناعات الكيماوية والهندسية وصناعة المفروشات والملابس، حيث تم اليوم تسليم عقود تخصيص 5 وحدات ل 5 مستثمرين ليصل اجمالى ما تم تخصيصه 52 وحدة تعاقد عليها 24 مستثمرًا وتم تسليمهم العقود النهائية لبدء اجراءات التشغيل الفعلى.وأوضحت أن المجمع مصمم ومزود بأعلى التقنيات التي تخدم الانتاج داخل الوحدات بالاضافة الي توافق مساحات الوحدات التي تبلغ 48 متر مربع للوحدة مع طبيعة الأنشطة التي ستقام بالمجمع، فضلا عن الارتفاع المناسب للمجمعات لدخول الالات والمعدات، مشيرة إلى أن محافظة الغربية خصصت مقرًا بالمجمع لممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم التيسيرات والدعم الفني لمستثمري المجمع.وأضافت الوزيرة أن الوحدات الصناعية بالمجمع جاهزة بكافة التراخيص والاشتراطات البيئية ومتاحة بنظام الإيجار بأسعار مناسبة الأمر الذي يسهم في تشجيع أصحاب المشروعات متناهية الصغر لسرعة بدء الإنتاج وجذبهم للانضمام الي منظومة الاقتصاد الرسمي والقضاء على العشوائية وضمان حصول هذه المشروعات على المزايا التي تقدمها الدولة للمشروعات المقننة، لافتة الي ان مدة الإيجار للوحدة 10 أعوام قابلة للتجديد في حالة استمرار النشاط كما تم منح المستثمرين فترة سماح قدرها 6 أشهر من دفع إيجار الوحدة لحين بدء النشاط بالوحدة الإنتاجية.وأشارت إلى سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة طرح مجمعي الصناعات الصغيرة بمحافظتي أسوان وأسيوط امام المستثمرين، مع استكمال أعمال الإنشاءات والتشطيبات بـ الـ4 مجمعات المتبقية في محافظات البحيرة والفيوم وقنا، ليصل إجمالي المجمعات التي تضمنتها خطة الوزارة الى 17 مجمعًا بإجمالي 5046 وحدة توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة.وأوضحت أن قطاع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات يعد من أهم القطاعات التصديرية، حيث بلغت الصادرات المصرية من القطاع العام الماضي 2.7 مليار دولار، لافتةً إلى أهمية زيادة معدلات تصدير هذا القطاع، خاصة وأن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها للمنافسة في السوقين المحلي والخارجيهذا ومن المقرر ان تعقد وزيرة التجارة والصناعة لقاءًا موسعًا فى ختام الزيارة مع عدد من منتجى الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات بمقر ديوان عام محافظة الغربية للوقوف على اهم التحديات التى تواجه هذا القطاع الحيوى والحلول المقترحة للنهوض بالصناعات النسيجية وزيادة معدلات التصدير.