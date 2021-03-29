وفد رؤساء الأديرة الروسية يزور «أبي سيفين» بمصر القديمة

زار وفد رؤساء الأديرة الأوكرانية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، اليوم الإثنين، دير الشهيد أبي سيفين بمصر القديمة.وكان في استقبالهم عدد من راهبات الدير، حيث تفقدوا معالم الدير واستمعوا لشرح لتاريخه.تأتي هذه الزيارة ضمن الجولة التي يقوم بها الوفد الرهباني الأوكراني بعدد من الأماكن الدينية والسياحية المصرية، زاروا خلالها دير القديسة دميانه بالبراري وكنيسة السيدة العذراء الأثرية بسخا ودير الشهيد مارمينا بمريوط ودير أبو مقار ببرية شيهيت وأديرة وادي النطرون الثلاثة البراموس والسريان والأنبا بيشوي.كما زار الوفد الرهباني أمس أهرامات الجيزة وكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا رويس بحدائق الأهرام.