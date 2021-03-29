تجديد عضوية محافظ الغربية بمجلس جامعة طنطا لمدة عامين

أصدر مجلس جامعة طنطا خلال جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، قرارًا بتجديد ضم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية لعضوية مجلس الجامعة من الخارج لمدة عامين.وحصل الدكتور طارق رحمى، على بكالوريوس العلوم بقسم علم الحيوان من جامعة قناة السويس، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف فى مايو 1981، ودرجة الماجستير فى العلوم بقسم علم الحيوان، تخصص "علم الأنسجة وكيمياء الأنسجة"، بجامعة قناة السويس فى يونيو 1985، ودرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم بقسم علم الحيوان "تخصص علم الأنسجة والخلية"، من خلال الإشراف المشترك بين جامعة كلورادو الأمريكية وجامعة قناة السويس عام 1989.وتدرج محافظ الغربية فى العديد من المناصب الأكاديمية بجامعة قناة السويس، حتى عين رئيسًا لها، ثم محافظا للغربية، وله العديد من الأبحاث المنشورة فى كبرى الدوريات المحلية والعربية والعالمية، كما يعد محرر كتاب "Snake Venoms" دار النشر "Springer" عام 2017، ومحرر معجم المصطلحات العلمية "الترجمة العربية لمعجم علم الحياة" لكتاب مرجعى & Connections" Concepts "BIOLOGY الطبعة الثامنة - بيرسون العالمية للنشر - إنجلترا عام 2009.