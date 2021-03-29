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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ميدل إيست آي» ينشر مقطع فيديو لجهود تعويم السفينة الجانحة

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:18 م
السفينة الجانحة
السفينة الجانحة
أمينة ذكى
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نشر موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، مقطع فيديو يظهر محاولات تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، منذ يوم الثلاثاء الماضي.

يأتي هذا فيما أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، صباح اليوم الإثنين، أن حالة سفينة الحاويات البنمية الجانحة سالمة وسيتم قطرها للبحيرات المرة.

وأكد: إنه تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80%، وأن العمل مستمر على مدار الساعة حتى يتم تعويم السفينة بالكامل.

وأضاف: "بدأنا تعويم السفينة بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث ابتعدت مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 مترا بدلا من 4 أمتار".

وأوضح أن مناورات الشد لتعويم السفينة تتم بواسطة 10 قاطرات، مشيرا إلى وصول سفينة إيطالية صباح اليوم للمساعدة.

وتابع: "حركة الملاحة ستستأنف مرة أخرى في القناة، والعمل سيستمر بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل لحل أزمة السفن العالقة".

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