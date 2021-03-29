صرف 10 آلاف لمصابي عقار جسر السويس من التضامن والجمعية الشرعية

قال محمد السيد، مدير تضامن القاهرة، إنه تم صرف الإعاشة العاجلة الخاصة بأهالي عقار المنهار للإصابات منهم.وأوضح السيد في تصريحات ل"الدستور" أنه بجانب صرف الإعاشة الخاصة بمصابي العقار المنهار بجسر السويس، تم صرف 5000 كتكافل عاجل من مديرية التضامن الإجتماعي لكل مصاب وجاري حصر حالات الوفاة في العقار المنهار لبدء الصرف خلال اليوم وحتى غدا.وأضاف وكيل تضامن القاهرة أنه بجانب صرف مديرية التضامن للإعاشة لمصابي عقار جسر السويس، سيتم صرف 5000 آلاف أخرى لكل حالة مصابة من الجمعية الشرعية بمحافظة القاهرة.وأضاف السيد أن المحافظة تقوم بتوفير سكن لأهالي العقار المنهار بجسر السويس حسب اختصاصها، لافتا إلى توفير مأوى يومي للحالات المتعثرة من انهيار العقار.كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغًا فجر قبل أمس بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و٩ طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب (حي السلام 1).وانتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لموقع الحادث، وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار.