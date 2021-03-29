«النهوض بذوي الإعاقة الفكرية» ندوة بجامعة مطروح

نظم مركز الإرشاد النفسي بجامعة مطروح، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، ندوة بعنوان "كيف ننهض بأبنائنا ذوي الإعاقة الفكرية؟"، عبر تطبيق مايكروسوفت تيمز، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون.هدفت الندوة إلى التعريف بهذا الخلل الجيني، وكذا إبراز دور الأشخاص ذوي الهمم الإيجابي في المجتمع، ومدى تأثيرهم خلال الفترة الماضية، بمشاركة عدد من جمعيات رعاية الأطفال ذوي القدرات الخاصة.وتناولت الندوة التأكيد على أهمية زيادة وعي المجتمع بتلك الفئة، وتوضيح دور عمليات الدمج المجتمعي، بهدف المساعدة في إيصال أفكار هؤلاء الأطفال، ومشاعرهم، وإبراز قدرتهم على العمل والإبداع، فهناك العديد من النماذج الناجحة الذين حققوا نجاح في مجالات عدة، ولم يتأثروا بظروفهم الخاصة، بل كانت حافزًا لهم على الإبداع والنجاح.وخلال الندوة تم التعريف بالخصائص اللغوية، التعليمية، والاتجاهات الوالدية في معاملة الأطفال ذوي الإعاقة الفكرية، بالإضافة لكيفية النهوض بهم من خلال تقديم الرعاية الطبية، الاجتماعية، النفسية، التربوية، والمهنية لأبنائنا من ذوي الهمم.وقد شارك في الندوة الدكتور صلاح عسران القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أيمن مصطفى القائم بأعمال عميد كلية التربية، الدكتور شادي أبو السعود، الدكتورة نورة الرفاعي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والمهتمين بموضوع الندوة من المجتمع.