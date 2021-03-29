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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«ديفيليه 19» أحدث عروض الرقص الحديث بالجمهورية

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:01 م
جريدة الدستور
حسن أمين
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تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث أحدث عروضها الفنية بعنوان "ديفيليه 19"، تصميم وإخراج مديرها الفنى وليد عونى، وذلك على مدار ثلاثة ايام متصلة في الثامنة مساء أيام الخميس، الجمعة، السبت 1، 2، 3 أبريل على مسرح الجمهورية.

يقول وليد عونى إن العرض يتناول تاثير فيروس كورونا المستجد على البشرية من منظور مختلف، حيث يسعى لنشر الطاقة الإيجابية من خلال لوحات فنية مشرقة تتجمل بالالوان والزهور المبهجة والتى تعبر عن أحلام الإنسانية فى عودة الحياة إلى طبيعتها بعد أن غيرت الجائحة نمطها، ويؤكد أن الأزمة صنعت تقاربًا فكريًا رغم التباعد الاجتماعي المفروض، موضحا أن رقم 19 الذى ارتبط باسم الوباء سيبقى راسخا في الوجدان لتتناقله الأجيال التالية.

يذكر أن فرقة الرقص المسرحي الحديث تعد الأولي من نوعها في الوطن العربي حيث تأسست عام 1993 وحققت الكثير من النجاحات وقامت بالمشاركة في العديد من المهرجانات العالمية بمختلف البلدان منها الصين،كوريا، أمريكا والدول الأوروبية كما حصلت علي أفضل استعراض فى المهرجان القومي للمسرح عن عرض الفيل الأزرق عام 2015 وحازت على تقدير كبير من النقاد والإعلاميين الى جانب الاعجاب الجماهيري.

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