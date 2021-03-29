الأربعاء.. حمدي أبو كيلة يناقش «مستقبل البشرية» بالنيل الثقافية

يستضيف الإعلامي خالد منصور الكاتب والمترجم د. حمدي أبو كيلة حول ترجمته لكتاب "مستقبل البشرية - استصلاح المريخ والسفر بين النجوم والخلود ومصيرنا خارج الأرض" للفيزيائي الشهير ميتشيو كاكو، وذلك في حلقة جديدة من برنامج كلمات المذاع يوم الأربعاء المقبل 31 مارس 2021 على شاشة النيل الثقافية.هذا ليس كتابا في الخيال العلمي، ولكنه كتاب في العلم تتجاوز آفاقه الخيال، لأن العلم سوف يمكننا من إعادة تشكيل الكون على النحو الذي يناسبنا، ولم لا؟ فإذا قدر لأسلافنا الذين عاشوا في القرون القليلة الماضية أن يبعثوا وانظروا إلى تفاصيل حياتنا التي نعيشها اليوم فسوف يتصوروننا قوما من السحرة والمشعوذين، فكيف يمكن أن ننظر نحن إلى أحفادنا في قادم القرون؟، ولأن الحضارة الانسانية على بعد خطوات من الانتشار خارج كوكب الأرض.الكتاب يدور حول أحدث ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا في مجال الروبوتات والنانتكنولوجي والكيمياء الحيوية يمكن أن يسمح لنا بأن نعمر المريخ ونبني فوقه مدنا مأهولة في أجل قريب، والتاريخ يكشف عن أن الثورات العلمية تأتي عبر موجات، ففي القرن التاسع عشر كانت الموجة الأولى التي مكنت المهندسين من إنتاج المحرك البخاري الذي قاد العالم إلى الثورة الصناعية التي خلصت الانسانية من لعنة الجهل والعمل اليدوي المضني وأخدت بيده إلى عصر الالة، وفي القرن العشرين كانت الموجة الثانية التي تمكن فيها علماء الفيزياء من الدخول بنا إلى عصر الكهرباء التي أنارت مدننا وقرانا ومكنتنا من اختراع الدينامو والراديو والتليفزيون والرادار، ثم وصلت هذه الموجة ذروتها بالصعود الى القمر، وفي القرن الواحد والعشرين تمثلت الموجة العلمية الثالثة متمثلة في التكنولوجيا العالية التي جعلت السوبر كمبيوتر والانترنت وسائل الاتصال الحديثة تتغلغل في كل دقائق حياتنا، وفي هذا الكتاب يحيط المؤلف بالتكنولوجيات التي ستأخذنا إلى افاق ابعد حيث نستكشف الكواكب والنجوم.