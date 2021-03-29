اتفاق على إنتاج 60 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك V» بالصين

عقدت روسيا اتفاقا مع شركة الأدوية الصينية "شينجن يوانشينغ جين-تك" لإنتاج 60 مليون جرعة من "سبوتنيك-في"، وفق ما أعلنه اليوم الإثنين الصندوق السيادي الروسي الذي موّل تطوير هذا اللقاح لمضاد لفيروس كورونا.وأوضح الصندوق في بيان أن هذه الجرعات ستتيح تلقيح "أكثر من 30 مليون شخص" وأن إنتاجها التجاري سيبدأ في مايو 2021.