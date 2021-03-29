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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ندوة للتعريف بأهمية مبادرة «حياة كريمة» بمركز أبوتيج بأسيوط

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:00 م
مبادرة «حياة كريمة»
مبادرة «حياة كريمة»
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج ندوة تعريفية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات ممثلة في مركز إعلام جنوب أسيوط. 

وشهد اللقاء التعريفي مناقشات وطرح للاستفسارات والأسئلة بين الحضور والتجاوب معهم مع التشديد على ضرورة الحرص على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتداء الكمامات للحفاظ على صحة العامة للجميع. 

حضر الندوة يسري كامل رئيس مركز ومدينة ابوتيج ومروة سلام مدير مركز إعلام جنوب أسيوط ومحمود عبد الجواد رئيس قرية دوينة وورده فكري مدير خدمة المواطنين بمركز أبوتيج ومسئول المشاركة المجتمعية بحياة كريمة وأبو القاسم حنفي مدير المتابعة وعضو لجنة حياة كريمة وأمل علي بجمعية ذوى الإعاقة بابوتيج وبمشاركة عدد من أهالي قرية دوينه وبنى سميع والأقادمه والزيره.‪ ‬

يذكر أن محافظة أسيوط قد وجهت بنتظيم لقاءات تعريفية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بكافة مراكز وقرى المحافظة وذلك في إطار دعم المبادرات الرئاسية وتوعية المواطنين وشرح البرنامج التفصيلي للمبادرة والخدمات التي سيتم تقديمها والمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لنشر التوعية بأهمية هذه المبادرات بالنسبة للمواطنين والتي تهدف للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة لهم في القطاعات الخدمية المختلفة.

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