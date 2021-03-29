جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2021





وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاثنين 29 - 3 - 2021، جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2021 والذي يدمج بامتحان واحد، على النحو التالي:-

امتحان شهر مارس:





امتحان شهر أبريل: يوم الثلاثاء الموافق 30-3-2021





امتحان شهر مايو: يوم الإثنين الموافق 26-4-2021.



يوم الإثنين الموافق 24-5-2021.



منهج الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2021



1 - اللغة العربية:

- "قراءة" ملك حفني ناصف، شخصيات رائدة.

– "نصوص" طريق السلام.

– "نحو" المفعول به وعلامات إعرابه.

– "القصة" الفصل الرابع.

2 -العلوم: الوحدة الأولى الدرس الأول والأنشطة التابعة له، الدرس الثاني والأنشطة التابعة له.

3 -اللغة الانجليزية: الوحدة السابعة والثامنة.

4 -الدراسات الاجتماعية:

- "الجغرافيا" الوحدة الأولى الدرس الأول.

- التاريخ" الوحدة الثانية الدرس الثاني.

5 -الرياضيات:

- "الوحدة الأولى" من الدرس الأول إلى الثالث.

- "الوحدة الثالثة" الدرس الأول والثاني.



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جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2021 (dostor.org)



يذكر أن الوزارة قامت بتحميل عدد من النماذج الاسترشادية الخاصة بالامتحانات لشهر مارس لطلاب الصف الخامس الابتدائي، حيث تساعد الطلاب على اجتياز الامتحان الشهري فقد تتضمن تلك النماذج شكل وهيئة الاختبار الشهري، حيث جاءت كل المواد في ورقة إجابة واحدة، امتحان متعدد التخصصات، وجاء شكل الأسئلة على نظام " اختار الإجابة الصحيحة من بين الأقواس" وأكمل النقاط التالية، بطريقة سهلة ومبسطة، ويمكن للطلبه معرفة شكل الامتحان من خلال moe.gov.eg. يذكر أن الوزارة قامت بتحميل عدد من النماذج الاسترشادية الخاصة بالامتحانات لشهر مارس لطلاب الصف الخامس الابتدائي، حيث تساعد الطلاب على اجتياز الامتحان الشهري فقد تتضمن تلك النماذج شكل وهيئة الاختبار الشهري، حيث جاءت كل المواد في ورقة إجابة واحدة، امتحان متعدد التخصصات، وجاء شكل الأسئلة على نظام " اختار الإجابة الصحيحة من بين الأقواس" وأكمل النقاط التالية، بطريقة سهلة ومبسطة، ويمكن للطلبه معرفة شكل الامتحان من خلال moe.gov.eg.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2021، تصدر محركات البحث العالمية جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بهدف التدريب والتعود على النظام الجديد للامتحانات الشهرية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية.