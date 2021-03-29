رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2021

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:22 م
امتحانات
امتحانات
طباعة
جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2021، تصدر محركات البحث العالمية جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بهدف التدريب والتعود على النظام الجديد للامتحانات الشهرية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2021

وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاثنين 29 - 3 - 2021، جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2021 والذي يدمج بامتحان واحد، على النحو التالي:-

  • امتحان شهر مارس:
يوم الثلاثاء الموافق 30-3-2021

  • امتحان شهر أبريل:
يوم الإثنين الموافق 26-4-2021.

  • امتحان شهر مايو:

يوم الإثنين الموافق 24-5-2021.

منهج الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2021


1 - اللغة العربية:
- "قراءة" ملك حفني ناصف، شخصيات رائدة.
– "نصوص" طريق السلام.
– "نحو" المفعول به وعلامات إعرابه.
– "القصة" الفصل الرابع.
2 -العلوم: الوحدة الأولى الدرس الأول والأنشطة التابعة له، الدرس الثاني والأنشطة التابعة له.
3 -اللغة الانجليزية: الوحدة السابعة والثامنة.
4 -الدراسات الاجتماعية:
- "الجغرافيا" الوحدة الأولى الدرس الأول.
- التاريخ" الوحدة الثانية الدرس الثاني.
5 -الرياضيات:
- "الوحدة الأولى" من الدرس الأول إلى الثالث.
- "الوحدة الثالثة" الدرس الأول والثاني.

تابع أيضاً:


جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2021 (dostor.org)

يذكر أن الوزارة قامت بتحميل عدد من النماذج الاسترشادية الخاصة بالامتحانات لشهر مارس لطلاب الصف الخامس الابتدائي، حيث تساعد الطلاب على اجتياز الامتحان الشهري فقد تتضمن تلك النماذج شكل وهيئة الاختبار الشهري، حيث جاءت كل المواد في ورقة إجابة واحدة، امتحان متعدد التخصصات، وجاء شكل الأسئلة على نظام " اختار الإجابة الصحيحة من بين الأقواس" وأكمل النقاط التالية، بطريقة سهلة ومبسطة، ويمكن للطلبه معرفة شكل الامتحان من خلال moe.gov.eg.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انفراد «الدستور».. قناة السويس تعلن رسميًا تعويم السفينة وتعديل مسارها بنسبة 80%

النائب العام يأمر بحبس 8 أشخاص في حادث قطاري سوهاج

حقيقة تسريب امتحانات الصف الأول الإعدادي 2021

تحريك السفينة الجانحة يهبط بأسعار النفط بنسبة 1.7%


الصور

image description

ندوة للتعريف بأهمية مبادرة «حياة كريمة» بمركز أبوتيج بأسيوط

image description

حملات لإزالة التعديات على البناء المخالف بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يتعهد بتعظيم الاستفادة من مزارع الجامعة

image description

«أم خميس» معمرة إدفو عمرها 107 أعوام: «المعاش قليل ونفسي في حياة كريمة» (فيديو)

image description

تسليم رئيس المجلس الطائفي للروم الأرثوذكس موقعا لإقامة كنيسة بدمياط الجديدة

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بحبس 8 أشخاص في حادث قطاري سوهاج

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

مصير السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تحركها

بعد انفراد «الدستور».. قناة السويس تعلن رسميًا تعويم السفينة وتعديل مسارها بنسبة 80%

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مركز روسي يحذّر من تفشي كورونا بين الحيوانات

فرض إغلاق جديد على العاصمة الفلبينية بسبب كورونا

باكستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

الاتحاد الإفريقي يستورد 220 مليون جرعة من لقاح «جونسون آند جونسون»

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

فتح باب التقدم لجوائز «الآثاريين العرب» لعام 2021

خلف.. ليست سعاد حسني وحدها.. نساء في حياة عبدالحليم حافظ

فيروس كورونا برؤية وليد عوني 3 أيام على مسرح الجمهورية

القائمة القصيرة لجائزة البوكر 2021