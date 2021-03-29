التحقيق مع المتهمين بقتل «بودي جارد» بالقاهرة الجديدة

تباشر نيابة القاهرة الجديدة الكلية التحقيق مع المتهمين بقتل بودي جارد بسبب خلافات على بيع عقار سكني، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إلقاء القبض على 16 شخصًا المتهمين بقتل «بودي جارد»، في منطقة النرجس بالتجمع الأول بسبب خلافات على بيع عقار سكني.كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا مفادة وجود جثة داخل شقة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، على الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعثر على جثة شخص مصاب بطلق ناري.كشفت التحريات أن أحد ملاك الشقق بالعقار محل الخلاف استعان بالمجني عليه للتشاجر مع الطرف الآخر نظرًا لوجود نزاع فيما بينهما على مليكة الشقة، وقام على إثره الطرف الآخر بإطلاق أعيرة نارية على الضحية فأراده قتيلًا في الحال.وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على 16 شخصًا طرفي الواقعة.