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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بري: لبنان بخطر إذا لم تتألف حكومة

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:55 ص
نبيه بري
نبيه بري
وكالات
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أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الإثنين أن "البلد كله بخطر إذا لم تتألف حكومة".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن بري قوله، في إفتتاح الجلسة العامة، إن "البلد كله بخطر اذا لم تتألف حكومة، وسنغرق كسفينة التايتانيك بالكل من دون استثناء".

وأضاف: "حسنا فعلت اللجان المشتركة بإعطاء سلفة الكهرباء، لأننا أمام تعتيم البلد نهائيا وأن يقول الناس أن المجلس النيابي عتم البلد أو إعطاء السلفة والخيار الأول أكثر مرارة من الثاني".

وأشار إلى أن "الدستور واضح في ما خص تصريف الأعمال بالنطاق الضيق ولا يحتاج إلى تفسير، وهو تسيير الأمور الضرورية التي تفيد الشعب أو تدفع الضرر إلا إذا كان المطلوب تغيير الدستور، وهذا الأمر غير وارد على جدولنا".

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