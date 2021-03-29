وكيل «تعليم الإسكندرية» يتفقد لجان امتحانات مارس لصفوف النقل

تفقد الدكتور محمد سعد محمد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، سير امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية الخاصة بشهر مارس، والتي انطلقت اليوم الإثنين الموافق ٢٩من مارس ٢٠٢١ لطلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي بإدارة العامرية التعليمية.وقال الدكتور محمد سعد، إن طلاب الصف الرابع الإبتدائي والأول الإعدادي أدوا امتحان واحد مجمع، حيث تفقد سير أعمال الامتحانات بلجان إدارة العامرية التعليمية، بلجنة مدرسة الحسين ابن على الإعدادية وأدى فيها الامتحان ٨٣١ طالبا في ٣٦ لجنة فرعية.وقام بتحويل الموجه المقيم بمدرسة الحسين بن علي الإعدادية للشئون القانونية لعدم حضور الموجه فتح مظروف الأسئلة، كما تفقد السجلات الخاصة بأعمال الامتحانات، مؤكدًا أن اللجان تسير بشكل منتظم.وتابع «سعد» لجنة مدرسة الحسين ابن على الإبتدائية أدى فيها الامتحان ١٦٠ طالبا في ٩ لجان فرعية، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية وتنظيم اللجان والانضباط داخل اللجان وارتداء الكمامة، كما تابع لجنة مدرسة الثورة الإعدادية بنين أدى فيها الامتحان ٣٣٧ طالبا في ١٧ لجنة فرعية، ولجنة مدرسة منارة الصحراء الإبتدائية الملحقة بمدرسة الثورة الاعدادية أدى فيها الامتحان ٢٥٣ طالبا في ١٢ لجنة فرعية.وشدد مدير تعليم الإسكندرية إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللأزمة وتطبيق التباعد وتنظيم دخول وخروج الطلاب من اللجان بشكل متباعد، مشددًا على ضرورة استخدام الأدوات الشخصية، والتأكيد على على تعقيم اللجان قبل وأثناء وبعد الانتهاء من أداء الإمتحانات حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين.وأوضح «سعد» أن امتحانات شهر مارس ورقة مجمعة واحد لكافة التخصصات، وبنظام امتحانات الفصل الدراسي الأول، شاملة أسئلة اختيار من متعدد للخمس مواد الأساسية من منهج شهر مارس، وفق الكتاب الدوري رقم ١ بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠٢١، والكتاب الدوري رقم ٥ بتاريخ ٨ مارس ٢٠٢١، ووفق الجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم الفني. على ان يتم التصحيح يوميا فور انتهاء الامتحان.ونوه الدكتور محمد سعد إلى أن الامتحانات تمت وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية مشددة دون شكاوى، لافتا أنه لم يتلقى أي شكاوى من الامتحان، وأن الامتحانات تجرى في أجواء مستقرة كما وجه بضرورة بتوفير مناخ ملائم، والعمل على توفير سبل الراحة داخل اللجان والحفاظ على مستوى النظافة والتعقيم داخل اللجان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب.