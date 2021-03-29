أهم 5 مؤشرات عن ظاهرة تأخر سن الزواج بين المصريين

كشفت دراسة حديثة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدد من المؤشرات عن تأخر سن الزواج في مصر توزيع السكان الذين لم يتزوجوا (35 سنة فأكثر) طبقًا لفئات السن والنوع.وتهدف الدراسة إلى اظهار خصائص السكان الذين لم يتزوجوا (35 سنة فأكثر) في مصر، كما توضح اتجاهات الزواج وفقا لفئات السن لكل من الذكور والإناث من خلال دراسة تطور معدلات الزواج في مصر خلال الفترة (2006-2019)، وأيضا التعرف على بعض الخصائص الاقتصادية والديموجرافية للسكان الذين لم يتزوجوا ابدا (35 سنة فأكثر) مع إلقاء الضوء على ظاهرة تأخر سن الزواج "العنوسة" في مصر.وأشارت الدراسة الى ارتفاع نسبة الذين لم يتزوجوا ابدًا لكل من الذكور والإناث في الفئة العمرية (35 فأكثر) حيث بلغت النسبة 47.8% للذكور مقابل 36.3% للإناث عام 2006 بينما انخفضت نسبتهم عام 2017 (39.1% ذكور، 31.5% إناث) وتنخفض هذه النسبة كلما زاد العمر سواء ذكور أو إناث في كلا التعدادين (2006،2017).