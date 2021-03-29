رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«أنوثة قاتلة» دراسة تناقش القضايا المسكوت عنها في المجتمعات المتعددة

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:53 ص
أنوثة قاتلة
أنوثة قاتلة
جمال عاشور
طباعة
في اليوم العالمي للمسرح أطلقت الكاتبة السعودية الدكتورة لطيفة عايض البقمي كتابًا جديدًا حمل عنوان «أنوثة قاتلة» والذي يأتي كـ محاولة للقراءة في خطابات المرجعيات الثقافية المقارنة لتمثلات المرأة القاتلة في المسرح السعودي والمسرح العالمي، حيث استطاعت المؤلفة الخوض في القضايا الشائكة تجاه المجتمع السعودي، والمرأة بشكل خاص، وذلك من خلال الانفتاح على القضايا الراهنة بين المسرح السعودي والمسرح العالمي ( العبري واليوناني) من خلال جرائم الأنثى، وقلب منظومة القيم في المجتمعات المتعددة بالقضايا المسكوت عنها، وتحول المرأة إلى دور الجلاد والقاتل بعد أن كانت تمارس دور الضحية.

وفي هذا السياق، صرحت الباحثة الدكتورة لطيفة البقمي، بأن هذه الدراسة تسعى إلى تقديم تصورات لعلاقة الحضور والغياب بين المسرح السعودي والمسرح العالمي (اليوناني – العبري) من خلال الإفادة من السياق الثقافي بمكوناته الفلسفية والاجتماعية والسياسية والعلاقات الوجدانية بين الأمم وكذا العلاقات الفعلية القائمة بين الأعمال المسرحية ومصادر إلهامها وحياة كتابها من مبدأ إنسانية المسرح.

وتابعت، هذه الدراسة تأتي من منطلق عدم وجود كاتب بمنأى تام عن تأثيرات الآخرين، حيث تتبعت تأثر مسرحية العازفة للكاتبة د. ملحة عبدالله، بالنصوص اليونانية والعبرية ودراسة نص مخطوط يدرس لأول مرة يعود للقرن السادس عشر الميلادي ثم ما حدث لهذه النصوص من إغراق وإنكسار وتمزق وتجزئة وإعادة صياغة وتحويل في نص العازفة لذا تكمن هذه الدراسة في الكشف عن الأنساق الثقافية الظاهرة والمضمرة في مدونة جمالية بممارسة إجرائية وتطبيقية.

الدراسة نشرت في دار رؤية المصرية ٢٠٢١ ويقع الكتاب في 155 صفحة من القطع المتوسطة، ومقسم إلى مجموعة من الفصول، والذي يبدأ بدراسة مفاهيمية ناقشت فيها الكاتبة مفهوم السلطة ومفهوم التمثلات ومفهوم الجسد، ثم انتقلت في الفصل الأول لمناقشة المرجعيات الثقافية المقارنة لحكاية المرأة القاتلة في المسرح العبري واليوناني والعربي، وفي الفصل الثاني ناقشت الأنساق الثقافية في خطاب العازفة.

موضوعات متعلقة

جنسية قبطان وطاقم عمل السفينة الجانحة في قناة السويس

تشكيل لجنة للتحقيق فى أسباب جنوح السفينة بقناة السويس

الشركة المالكة للسفينة الجانحة: استمرار إحراز تقدم في عملية التعويم

«ميدل إيست آي» ينشر مقطع فيديو لجهود تعويم السفينة الجانحة


الصور

image description

ندوة للتعريف بأهمية مبادرة «حياة كريمة» بمركز أبوتيج بأسيوط

image description

حملات لإزالة التعديات على البناء المخالف بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يتعهد بتعظيم الاستفادة من مزارع الجامعة

image description

«أم خميس» معمرة إدفو عمرها 107 أعوام: «المعاش قليل ونفسي في حياة كريمة» (فيديو)

image description

تسليم رئيس المجلس الطائفي للروم الأرثوذكس موقعا لإقامة كنيسة بدمياط الجديدة

الأكثر قراءة

تشكيل لجنة للتحقيق فى أسباب جنوح السفينة بقناة السويس

النائب العام يأمر بحبس 8 أشخاص في حادث قطاري سوهاج

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

مصير السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تحركها

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مركز روسي يحذّر من تفشي كورونا بين الحيوانات

فرض إغلاق جديد على العاصمة الفلبينية بسبب كورونا

باكستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

الاتحاد الإفريقي يستورد 220 مليون جرعة من لقاح «جونسون آند جونسون»

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

ليست سعاد حسني وحدها.. نساء في حياة عبدالحليم حافظ

جولة بالسيارات الكلاسيكية بشوارع مصر الجديدة التراثية

فتح باب التقدم لجوائز «الآثاريين العرب» لعام 2021

فيروس كورونا برؤية وليد عوني 3 أيام على مسرح الجمهورية