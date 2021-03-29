الاتحاد الإفريقى: مصر دولة رائدة في القضاء على التهاب الكبد

قال الدكتور أحمد حمدى، المدير التنفيذي لمفوضية البحث العلمي والتقني بالاتحاد الإفريقي، إن التهاب الكبد الفيروسي مرض شديد التوطن ومسئول عما يقدر بنحو 1.4 مليون حالة وفاة سنويًا على مستوى العالم، معظمها بسبب الإصابة بسرطان الكبد وتليف الكبد المرتبط بالتهاب الكبد.وأضاف أن التهاب الكبد الفيروسي المزمن يصيب أكثر من 70 مليون إفريقي "60 مليون مصاب بالتهاب الكبد B و10 ملايين مصاب بالتهاب الكبد C"، مشيرا إلى أن عدوى التهاب الكبد B يمكن الوقاية منها وعلاجها، كما أن عدوى فيروس التهاب الكبد C يمكن علاجها الآن.وأكد أن مصر دولة إفريقية رائدة في القضاء على التهاب الكبد، والحقيقة أن مصر واحدة من 12 دولة فقط حول العالم تسير على الطريق الصحيح للوصول إلى هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في القضاء على التهاب الكبد C كتهديد للصحة العامة بحلول عام 2030، مشرا إلى أن مصر حققت هذا الهدف خلال عام 2020.جدير بالذكر، أن مفوضية البحث العلمي والتقني مؤسسة متخصصة تابعة للاتحاد الإفريقي، تتناول العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STI)، ومكلفة بتطبيق استراتيجية الاتحاد الإفريقي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لإفريقيا 2024.. أما بالنسبة لمؤسسة «الألبا»، فهي منظمة قارية تهدف إلى تحسين الرعاية والعلاج للأشخاص الذين يعانون من التهاب الكبد من خلال تعاون أعضائها وأصحاب المصلحة على المستوى الدولي، كما ساهمت «الألبا» في الربط بين العاملين في مجال التهاب الكبد في جميع أنحاء العالم.