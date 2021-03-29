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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة لتطهير الترع والمصارف بمركز البداري بأسيوط

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:51 ص
حملة لتطهير الترع
حملة لتطهير الترع والمصارف
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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نفذت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة البداري بمحافظة أسيوط، حملة مكبرة لتطهير الترع والمصارف بدائرة المركز ورفع الإشغالات في محيطها بالتنسيق مع مديرية الري، حيث استهدفت الحملة ترعة كوبري الهمامي، وتم إزالة كافة المخلفات وتطهير الترعة من الحشائش والمخلفات الزراعية لوصول المياه إلى النهايات وري الأراضي الزراعية.

وأوضح محمد حسن رئيس مركز البداري، أنه تم تطهير ورفع كافة المخلفات بترعة الهمامية، لافتًا إلى أهمية المشاركة المجتمعية في رفع الوعي والتثقيف لدى المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية حفاظًا على المياه التي يستفيد منها الجميع.

مشيرا إلى تنفيذ حملات لرفع الوعي والتثقيف لدى المواطنين بالتنسيق بين الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية القروية والجمعيات الأهلية.‪ ‬
 
كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الحفاظ على المياه (الترع والمصارف والنيل) بمراكز وقرى ونجوع المحافظة بكافة الطرق الممكنة، وفقًا للإمكانات المتاحة وتكثيف أعمال التطهير ورفع المخلفات باستخدام معدات الحملات الميكانيكية كالحفار ولوادر وسيارات بالوحدات المحلية والقروية لضمان وصول المياه لنهاية الترع بكميات مناسبة والحفاظ على الأرض الزراعية، موجها بتكثيف حملات التطهير ونزع الحشائش وإزالة جميع المخلفات والإشغالات الناتجة من أعمال تطهير الترع والفروع العامة لري أسيوط بالتنسيق مع مديريتي الري والزراعة. 

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