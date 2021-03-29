خلال اليوم الأول.. تطعيم 9 ملايين و102 ألف طفل ضد شلل الأطفال

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تطعيم 9 ملايين و102 ألف و441 طفلا، من ضمنهم 7 آلاف و573 من الأطفال غير المصريين المقيمين على أرض مصر، بنسبة تغطية 55%، وذلك خلال اليوم الأول للحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان.وانطلقت الحملة، أمس الأحد 28 مارس وتستمر حتى الأربعاء 31 مارس 2021، وتستهدف 16.7 مليون طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات بجميع محافظات الجمهورية.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الحملة هي الثانية التي يتم إطلاقها خلال عام 2021، لتطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بـ "جرعتين متتاليتين"، والتي تأتي ضمن حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، بهدف رفع المناعة المجتمعية والحفاظ على مصر خالية من المرض كخطوة استباقية بالتزامن مع ظهوره بعدد من دول الجوار وإقليم شرق المتوسط، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.ولفت إلى أن المحافظات الأعلى في تردد المواطنين على الحملة خلال يومها الأول هي (الشرقية، الأقصر، الدقهلية، الجيزة، القاهرة، البحيرة) بنسب تغطية تجاوزت 88.5% من المستهدفين بهذه المحافظات.وأشار إلى أن التطعيم يتم من خلال 90 ألف من الفرق الطبية الثابتة في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية، بالإضافة إلى الفرق المتحركة بالميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الانفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادى وفى الأسواق ومواقف الأوتوبيسات والسيارات، لافتًا إلى أن التطعيم في القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بجميع محافظات الجمهورية، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً.