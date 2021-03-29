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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: إجراء 835 ألف جراحة بمبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:49 ص
جراحة
جراحة
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إجراء 835 ألفًا و345 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان مساء أمس الأحد، لمتابعة سير العمل بالمبادرة بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وذلك بحضور اللواء وائل الساعي مساعد وزيرة الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الطب العلاجي، والدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد فوزي السودة رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والمهندس أكرم سامي معاون وزيرة الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت خلال الاجتماع المدة الزمنية المستغرقة بين تسجيل المواطنين وإجراء العمليات الجراحية في التخصصات المختلفة ضمن المبادرة، والتأكد من تلقي المواطنين أفضل خدمة طبية في أقصر مدة زمنية ممكنة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.

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