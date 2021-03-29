بريطانيا تخفف القيود المفروضة لاحتواء كورونا

قامت بريطانيا اليوم الاثنين، بتخفيف مزيد من القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، حيث سوف يتم السماح بتجمعات أكبر في الأماكن المفتوحة واستئناف الرياضات الجماعية.وضمن خريطة الطريق للخروج من إجراءات الإغلاق التي كشف عنها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في فبراير الماضي، يمكن الآن لمجموعة تصل إلى ستة أشخاص أو شخصين التجمع في الأماكن المفتوحة.وتم السماح بالسفر المحدود، ولكن ليس في أيام العطلات، كما يمكن لمجموعات الآباء والأبناء التجمع بعدد يصل إلى 15 شخصا ابتداء من اليوم، وسوف يعاد اليوم فتح ملاعب التنس وكرة السلة وحمامات السباحة وأماكن ممارسة الجولف ونوادي الإبحار.