طبيب: المتابعة تمنع المضاعفات والمشكلات لمريض السكر قبل حدوثها

شددت الدكتورة إيمان رشدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكري بكلية الطب بجامعة القاهرة، على ضرورة اهتمام مرضى السكر بالمتابعة الدورية مع الطبيب في عيادته، حتى ولو يشعر بتعب أو تراجع في حالته الصحية.وأوضحت رشدي، أن المتابعة الدورية واجبة على الأقل كل 3 أشهر، ويتم قياس كل 3 أشهر السكر التراكمي، مع إجراء فحص دوري للعين كل عام على الأقل، وفحص القدم حتى نتجنب أي مشاكل لالتهاب الأعصاب الطرقية.وأشارت خلال إطلاق حملة "سكرك مظبوط"، إلى أن المتابعة المبكرة تمنع المضاعفات والمشكلات الكبيرة قبل حدوثها.