إزالة أحد أعمدة الإنارة آيل للسقوط وإنشاء مدفن صحي بالقصير

وجه اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير جنوب البحر الأحمر، الإدارات المختصة بالمرور اليومى لرصد أى حالات طارئة تشكل خطرًا على المواطنين والتعامل معها فورًا، مؤكدا أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل السلامة العامة لكافة الأهالى بالمدينة.وقامت إدارة المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية بإبلاغ قسم الكهرباء بالوحدة المحلية بوجود أعمدة الإنارة آيلة للسقوط بالمدينة، وإزالتها وعزل الكابلات وردمها والتأكيد على صلاحية الخلايا المشغلة.علي جانب آخر تفقد اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، ومهندسى الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الأحد، الموقع المخصص للمدفن الصحى بالكيلو 15 بطريق القصير قفط، يرافقهما مدير إدارة البيئة ومدير الأزمات وموظفى المساحة بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية.وأكد رئيس مدينة القصير، أنه تم معاينة الموقع على الطبيعة، مشيرا إلى أنه الرفع المساحى والإحداثيات للارض وتحديد النقاط الحدودية لها، مشيرًا إلى أن المدفن الصحى آمن، ويبعد عن المناطق السكنية، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.