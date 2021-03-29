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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر السادسة عالميا في استقبال التحويلات من الخارج

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:16 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن احتلال مصر المرتبة السادسة ضمن تصنيف البنك الدولى للدول الأكثر استقبالا للتحويلات من الخارج، بحجم تحويلات وصل إلى 24.4 مليار دولار فى عام 2020، تمثل 6.7% من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي، كما شهدت تحويلات المصريين بالخارج نموا خلال النصف الاول من العام المالى 2019-2020 (فترة انتشار جائحة كورونا)، حيث وصلت 13.7 مليار دولار، مقابل 12 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق 2018-2019، بزيادة قدرها 1.7 مليار دولار.

ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا للعدد رقم (101) من المجلة النصف سنوية (السكان- بحوث ودراسات)، إلى أن أعلى أسباب الهجرة من الحضر الى الريف، او من الريف للحضر بالنسبة للإناث كانت بسبب الزواج حيث بلغت 49.2%، 48.2% على الترتيب.

وكان العمل هو المحرك الرئيسي لهجرة الذكور من الريف الي الحضر أو العكس من الحضر للريف بنسبة بلغت 53.9%، بنسبة 33.3% على الترتيب.

- دراسة خصائص المهاجرين (وغير المهاجرين) وفقًا لمستويات المعيشة للأسرة المصرية:

كما اتضح تقارب توزيع المهاجرين الحاليين في مستويات مؤشر الثروة من الثاني إلى الرابع حيث تراوحت النسبة بين 19.1-21.9% تقريبًا وكانت أصغر نسبة في المستوى الأدنى حيث بلغت 16.3% مقابل 19.1% لأعلى مستوى، وبالنسبة للمهاجرين العائدين فقد ارتفعت نسبتهم في أعلى مستوى للثروة لتصل إلى 22.4% من إجمالي المهاجرين العائدين، وقد يرجع ذلك للتأثير الإيجابي للهجرة على المهاجرين الذين عادوا الى مصر، بالمقارنة بالمهاجرين الذين ما زالوا بالخارج حاليًا.

تتواجد أكبر نسبة لغير المهاجرين في المستوى الأدنى من الثروة حيث بلغت 21.5%، وتزيد بذلك نسبة غير المهاجرين في المستوى الأدنى بحوالي 5 نقاط مئوية بالمقارنة بالمهاجرين الحاليين في نفس المستوى، مما قد يظهر أيضا تأثير الهجرة بعض الشيء على المستوى المعيشي للأفراد بالمقارنة بمثيله للأفراد غير المهاجرين.

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