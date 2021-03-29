انتظام سير امتحانات «متعدد التخصصات» عن شهر مارس لطلاب الوادي الجديد

أكد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الاثنين، انتظام سير أعمال الامتحانات "متعدد التخصصات" عن شهر مارس لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى، والصف الأول الإعدادى.وأشار النيلى إلى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية من أعمال تطهير وتعقيم المدارس ومراعاة المسافات والتباعد بين الطلاب، فضلا على ارتداء الجميع الكمامة الطبية.وأضاف النيلي على تهيئة الأجواء المناسبة لجميع الطلاب لخوض الإمتحانات بكل يسر وسهولة بعيدا عن أى قلق أو توتر، متمنيا لجميع طلابنا بالتوفيق والنجاح وتحقيق أفضل النتائج.