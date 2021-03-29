حلاوة يؤكد ضرورة إطلاق حملات توعوية بأعراض مرض السكر

أكد الدكتور محمد رضا حلاوة، أستاذ أمراض الباطنة والسكر في كلية الطب بجامعة عين شمس، وعضو اللجنة القومية للسكر، أن التوعية بمرض السكر هو أمر هام للغاية، خصوصًا مع تواجد أعداد كبيرة من المصابين بالمرض دون علمهم.وأشار حلاوة، خلال احتفالية غطلاق حملة «سكرك مظبوط»، وهي حملة توعوية تُقدم النصائح الطبية والعلاجية الهامة لمرضى السكري، إلى أنه يجب على الاهتمام بالمواطنين المتواجدين في مرحلة «ما قبل السكر» حتى نقي أكبر عدد ممكن منهم من الإصابة بمرض السكري، ومضاعفاته.وأضاف «حلاوة» أن هناك أمر خاطئ وهو توقف مرضى السكري عن أخذ علاجاتهم سواء خلال شهر رمضان المعظم، أو إذا شعروا بتحسن، مضيفًا: «مريض السكر بياخد علاجه طول العمر»، ويجب على الجميع سواء كانوا مصابين بمرض السكري أو لا الاهتمام بتناول نظام صحي وغذائي سليم، وممارسة الرياضة، والاهتمام بمواجهة السمنة أو البدانة.وأشار إلى أن مضاعفات مرض السكري متعددة وخطيرة، منها الإصابة بمرض التهاب الأعصاب الطرفية، ووجود مشاكل في القدمين، والكلى، والعين، وشرايين الجسم، والقلب.