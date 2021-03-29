بعد تحذيرات الأرصاد.. نصائح للوقاية من نزلات الأنفلونزا

ـ عدم تخفيف الملابس

ـ مشروبات ساخنة

ـ غسل اليدين باستمرار

ـ تجنب ملامسة العين والأنف

ـ تجنب مجاورة المرضى

ـ مصل الانفلونزا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات الطقس وتخفيف الملابس حتى لا يتم الإصابة بالأنفلونزا أو نزلات البرد، وفي هذه السطور نوضح بعض النصائح التى من شأنها تحمينا من الإصابة بالأنفلزنزا خاصة في ظل وجود فيروس كورونا وتأثيره بضعف مناعة الجسم.حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنون بعدم تخفيف الملابس الخاصة بهم، حتى لا يتم إصابة الجهاز التنفسي والعمل على تدفئة الجسم بصورة كاملة.الحرص على تناول مشروبات ساخنة ودافئة طوال اليوم من نعناع وينسون وغيرها من المشروبات التى تساعد في تدفئة الجسم والصدر وتعطي لك شعور بالدفء.العمل على غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، لحماية انفسنا من انتقال الفيروس عن طريق الايدي، فهي طريقة سهلة للحفاظ على صحتك وصحة أسرتك بالكامل.عليك عدم ملامسة العين والأنف قبل غسل اليدين بشكل جيد حتى لا تُصاب بالأنفلونزا وتجنب مخاطر العدوى.عليك عدم مجاورة المرضى ولا تخرج من المنزل اذا تم ذلك حتى لا تكون مصدر عدوى بالنسبة للكثيرين عند مقابلتهم.من الأفضل تلقي مصل الأنفلونزا في بداية موسم الشتاء، والتلقيح مهم للغاية بالنسبة للنساء الحوامل للحماية من هذا الفيروس.