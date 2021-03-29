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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

زكريا: «القياس» الفيصل في تحديد صيام رمضان لمريض السكر

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:45 ص
جريدة الدستور
سارة سعودى - فاتن خديوي
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قالت الدكتورة ابتسام زكريا، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بكلية الطب في جامعة القاهرة، إن مريض السكر لو أراد صيام شهر رمضان المعظم؛ فلابد أن يكون «مظبط السكر»، استعدادًا للشهر الكريم.

أكدت زكريا، خلال حفل إطلاق نخبة من أساتذة أمراض السكر في الجامعات المصرية المختلفة، بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية حملة «سكرك مظبوط»، وهي حملة توعوية تُقدم النصائح الطبية والعلاجية الهامة لمرضى السكري، أن هناك قطاع من المرضى لا يسمح لهم بالصيام حتى لا تحدث لهم مضاعفات خطيرة، كما أنه إذا قرر الطبيب المعالج السماح بالصيام وحدث «هبوط»، لابد وأن يتم كسر الصيام، وشرب الماء بكميات كبيرة.

وحذرت «زكريا»، خلال مشاركتها في فعاليات إطلاق الحملة بـ«القلعة»، من إصرار المريض على الصيام حال عدم سماح الطبيب له بذلك، موضحة أن هذا الأمر قد يؤدي لـ«غيبوبة سكر»، وفي بعض الحالات جلطات، ومن ثم يجب الامتثال لتعليمات الطبيب المعالج له بشكل فوري.

ونصحت أستاذ أمراض الباطنة والسكر بـ«طب القاهرة»، بقياس مريض السكر لمستوى السكر في الدم أكثر من مرة خلال صيامه، الأولى بعد استيقاظه من النوم، والثانية ظهرًا، والثالثة قبل الإفطار بنحو ساعتين، مضيفة: «لو القياس كان أقل من 60 خلال أي وقت من اليوم فيجب أن يبادر بالإفطار فورًا، وإذا كان 70 صباحًا فلا يصوم، أو إذا كان أكثر من 300»، موضحة أن تلك التعليمات عامة لكل مريض سكر، وكل حالة يصف لها الطبيب المعالج أفضل نظام لها خلال «الشهر الكريم».

وأشارت إلى أن الطبيب المعالج ينظر في الجرعات العلاجية وتنظيمها لمرضى السكري لو سمحت حالتهم الصحية بالصوم، عبر أدوية تضم المادة الفعالة «ميتفورمين» بمفردها، أو مزيج المواد الفعالة «فيلداجليبتين ميتفورمين»، لافتة إلى أن المزيج الأخير من أفضل الأدوية التي تأخذ المريض في رمضان، حيث لا تجعل المريض يعاني من الجفاف، أو غيبوبة السكر عبر انخفاض السكر بالدم، كما لا يحتاج العلاجات تغيير الجرعة العلاجية خلال شهر رمضان.

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