رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد لجان امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:44 ص
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم الاثنين لجان امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية التي بدأت اليوم بمدارس المحافظة، حيث شملت جولة المحافظ لجان الامتحانات بمدارس فخر الدقهلية الرسمية للغات بالمنصورة يرافقه علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ومحمد البسيوني رئيس حي شرق المنصورة.

وأعلن "المحافظ" أن عدد الطلاب بالمرحلة الابتدائية من الصف الرابع حتي السادس الابتدائي والمقرر لهم تأدية الامتحانات عن شهر مارس يبلغ 826 الف و363 طالب وطالبه ويبلغ عدد طلاب الصف الاول والثاني الاعدادي 358 الف و647 طالب وطالبه علي مستوي المحافظة.

ومن جانبه صرح وكيل وزارة التربية والتعليم أن امتحانات شهر مارس تبدأ من اليوم الاثنين الموافق 293 ولمدة ثلاثة ايام ويؤدي الامتحانات اليوم الصف الرابع الابتدائي والأول الاعدادي وغدا الثلاثاء الصف الخامس الابتدائي والصف الثاني الاعدادي وبعد غد الأربعاء الصف السادس الابتدائي.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توفير سبل الراحه لأبنائنا الطلاب حتي يؤدون الامتحانات في جو يسوده الهدوء والطمأنينة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواجبة حرصا على سلامة وصحة الجميع.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 29-3-2021 فى مصر

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2021

مصير السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تحركها

متحرش جديد داخل أتوبيس الجيزة.. والأمن يفحص الكاميرات


الصور

image description

ندوة للتعريف بأهمية مبادرة «حياة كريمة» بمركز أبوتيج بأسيوط

image description

حملات لإزالة التعديات على البناء المخالف بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يتعهد بتعظيم الاستفادة من مزارع الجامعة

image description

«أم خميس» معمرة إدفو عمرها 107 أعوام: «المعاش قليل ونفسي في حياة كريمة» (فيديو)

image description

تسليم رئيس المجلس الطائفي للروم الأرثوذكس موقعا لإقامة كنيسة بدمياط الجديدة

الأكثر قراءة

تشكيل لجنة للتحقيق فى أسباب جنوح السفينة بقناة السويس

النائب العام يأمر بحبس 8 أشخاص في حادث قطاري سوهاج

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

مصير السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تحركها

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مركز روسي يحذّر من تفشي كورونا بين الحيوانات

فرض إغلاق جديد على العاصمة الفلبينية بسبب كورونا

باكستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

الاتحاد الإفريقي يستورد 220 مليون جرعة من لقاح «جونسون آند جونسون»

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

ليست سعاد حسني وحدها.. نساء في حياة عبدالحليم حافظ

جولة بالسيارات الكلاسيكية بشوارع مصر الجديدة التراثية

فتح باب التقدم لجوائز «الآثاريين العرب» لعام 2021

فيروس كورونا برؤية وليد عوني 3 أيام على مسرح الجمهورية