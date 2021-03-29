محافظ الدقهلية يتفقد لجان امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم الاثنين لجان امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية التي بدأت اليوم بمدارس المحافظة، حيث شملت جولة المحافظ لجان الامتحانات بمدارس فخر الدقهلية الرسمية للغات بالمنصورة يرافقه علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ومحمد البسيوني رئيس حي شرق المنصورة.وأعلن "المحافظ" أن عدد الطلاب بالمرحلة الابتدائية من الصف الرابع حتي السادس الابتدائي والمقرر لهم تأدية الامتحانات عن شهر مارس يبلغ 826 الف و363 طالب وطالبه ويبلغ عدد طلاب الصف الاول والثاني الاعدادي 358 الف و647 طالب وطالبه علي مستوي المحافظة.ومن جانبه صرح وكيل وزارة التربية والتعليم أن امتحانات شهر مارس تبدأ من اليوم الاثنين الموافق 293 ولمدة ثلاثة ايام ويؤدي الامتحانات اليوم الصف الرابع الابتدائي والأول الاعدادي وغدا الثلاثاء الصف الخامس الابتدائي والصف الثاني الاعدادي وبعد غد الأربعاء الصف السادس الابتدائي.وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توفير سبل الراحه لأبنائنا الطلاب حتي يؤدون الامتحانات في جو يسوده الهدوء والطمأنينة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواجبة حرصا على سلامة وصحة الجميع.