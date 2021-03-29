حملات لإزالة التعديات على البناء المخالف بأسيوط

شنت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء محافظة أسيوط حملات مكثفة لإزالة التعديات على أراضي زراعية أو أملاك دولة أو بناء مخالف، في إطار توجيهات الحكومة بالحفاظ على الأراضي الزراعية وحماية أملاك الدولة ومنع البناء المخالف العشوائي.كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وجه باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أولًا بأول، ورصد ومتابعة أي مخالفات على أرض الواقع وبصفة مستمرة للحفاظ على هذه الأراضى ومنع البناء العشوائي حفاظًا على المواطنين وأرواحهم في المقام الأول والتنسيق بين كافة الجهات المعنية والتعاون فيما بينها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون للحد من هذه الظاهرة وعدم التهاون أو التقاعس في إزالة مباني مخالفة أو تعديات دون استثناء والعمل على منع البناء عشوائيًا بدون ترخيص أو بناء مخالف للاشتراطات البنائية.حيث شنت الأجهزة التنفيذية عدة حملات تم خلالها إزالة 6 حالات تعد وبناء مخالف بحي شرق ومراكز صدفا والفتح بقيادة رؤساء تلك المراكز والأحياء وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية، حيث تم إزالة مباني مخالفة بأبراج السعوديين وازاله أعمدة دور رابع علوى بشارع توفيق دوس المتفرع من شارع الجمهورية والتحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في البناء فضلًا عن تنفيذ حالة إزالة بمنطقة العطيفي بشركه فريال بالإضافة إلى حالة بقرية مجريس بمركز صدفا وحالتين بقرية العصارة التابعة لمركز الفتح.