16 ألفا و965 إصابة جديدة بكورونا في بولندا

سجلت السلطات الصحية في بولندا اليوم الإثنين 16 ألفا و965 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى مليونين و267 ألفا و964 حالة.وأشارت السلطات -حسبما ذكر "راديو بولندا"- إلى تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 51 ألفا و932 حالة.. موضحة أن تعافي 25 ألفا و509 أشخاص؛ ليبلغ إجمالي المتعافين في البلاد مليونا و824 ألفا و431 شخصا، فيما لا يزال أكثر من 29 ألف شخص يتلقون العلاج في المستشفيات.