مصر بالمركز الثامن عالميا في الإصابات بالسكر

قال الدكتور خالد الحديدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر والغدد الصماء بكلية الطب بجامعة بني سويف، إن عدد مرضى السكري في ازدياد ليس في مصر فقط ولكن حول العالم بسبب عدم الوعي بالمرض، ومن ثم وصلت مصر للمركز الثامن عالميًا من حيث الإصابات بالسكر.وأكد الحديدي، في تصريحات صحفية خلال إطلاق حملة «سكرك مظبوط» على أهمية التوعية سواء للمرضى الحاليين بأهمية الانتظام على علاجاتهم، و«تظبيط سكرهم»، أو الاهتمام بالمواطنين في مرحلة «ما قبل السكر»، وهو أمر يهتم به العالم أجمع، مثمنًا إطلاق حملة «سكرك مظبوط»، ودورها المنتظر في تحسين حياة مرضى السكري، ومنع الإصابات الجديدة.وقال إن المواطنين في مرحلة «ما قبل السكر»، يتم تحديدهم عبر أكبر من طريقة من بينها تحليل «السكر التراكمي»؛ فإذا كان المواطن أقل من 5.7 فهو لا يعاني مرض السكر، وإذا كان من هذه القيمة حتى ما قبل 6.5 فهو في مرحلة «ما قبل السكر»، ويجب الاهتمام به، وما بعد تلك القيمة فهو مريض سكر بالفعل.ونصح «الحديدي» المواطنين في مرحلة «ما قبل السكر»، بالعمل على إنقاص وزنهم، حتى لو كان 7% فقط من الوزن، مع الاهتمام بممارسة الرياضة حتى لو كانت «المشي» لمدة 30 دقيقة لمدة 5 أيام في الأسبوع، والاهتمام بالنظام الصحي السليم، والبعض قد يحتاج لاستخدام علاجات مما يحسن حالة المصابين بـ«السكري».