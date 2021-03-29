إطلاق البالونات فى احتفالية يوم الشهيد بأسوان (صور)

أطلقت البالونات وتطايرت في الهواء من أمام النصب التذكارى بحديقة درة النيل، حاملة لصور عدد من شهداء الوطن مسقط رأسهم محافظة أسوان، وذلك أثناء طابور للعرض وأجواء تسودها روح الوطنية.وجاء ذلك ضمن فعاليات الاحتفال بتكريم شهداء الواجب، صباح اليوم الاثنين، بمحافظة أسوان.وانطلقت فعاليات الاحتفال بتكريم شهداء الواجب، صباح اليوم الاثنين، بالنصب التذكاري بحديقة درة النيل وسط مدينة أسوان.ووضع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إكليلًا من الزهور، على النصب التذكارى للشهداء بحديقة درة النيل، احتفالًا بذكرى "يوم الشهيد"، ورافقه اللواء باسم عزت علام، مدير جمعية المحاربين القدماء ومصابي العمليات الحربية.وحرص اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، واللواء باسم عزت علام، على قراءة الفاتحة لشهداء الوطن والواجب، وتقديم التحية لهم.وجاء ذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية لمحافظة أسوان وقيادات الأمن، ووسط أجواء مليئة بالوطنية.