القائمة القصيرة لجائزة البوكر 2021

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية"البوكر"، اليوم الإثنين، القائمة القصيرة للجائزة في دورتها الرابعة عشرة لعام 2021، والتي ترعاها مؤسسة البوكر في لندن، وتمولها دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، وتبلغ قيمتها 50 ألف دولار أمريكي.وضمت القائمة القصيرة للجائزة 6 روايات هي: دفاتر الوراق للروائي الأردني جلال برجس، والاشتياق إلى الجارة، للروائي التونسي الحبيب السالمي، والملف 24، للروائي المغربي عبد المجيد سباطة، وعين حمورابى، للروائي الجزائري عبد اللطيف ولد عبد الله، ونازلة دار الأكابر للروائية التونسية أميرة غنيم، ووشم الطائر للروائية العراقية دنيا ميخائيل.