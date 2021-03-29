رئيس الإنجيلية عن حل أزمة السفينة الجانحة: انتصار جديد للمصريين

قال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر، إن العالم أجمع، تابع خلال الأيام الماضية، أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، والذي يعكس أهمية الشريان الملاحي المحوري العظيم لمصر والعالم.وأضاف في بيانا له: إن ما قام به المصريون اليوم هو انتصار جديد لإرادة قيادة ودولة وجيل، قادر على حماية حقوق ومستقبل أولاده والحفاظ على مقدرات شعبه.