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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على فتاة وشاب سرقا تاكسي من سائق في المرج

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:41 ص
حبس
حبس
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل وفتاة سرقا سيارة أجرة "تاكسى"، وساوما السائق على استرجاعها مقابل مبلغ مالى في المرج، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة، فقد تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من (سائق، مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بالسيارة ملكه " تاكسى" بدائرة القسم، استوقفه شاب وفتاة بدعوى توصيلهما، وأثناء ذلك توقف بالسيارة لشراء زجاجة مياه من أحد الأكشاك، ولدى عودته فوجئ بقيامهما بمغافلته ولاذا بالفرار بالسيارة، وفى وقت لاحق تلقى اتصالا هاتفيًا من هاتف "محدد" ساومه خلاله المُتصل على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وصديقته)، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى اختفائهما طرف أحد أقارب المتهم الأول بمحافظة بورسعيد.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المُستولى عليها، وبحوزة المتهم الأول الهاتف المحمول المُستخدم في إجراء المساومة، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة باسلوب "المغافلة " بقصد مساومة مالكها على إعادتها نظير الاستيلاء منه على مبلغ المالي، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والسيارة،واتهمهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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