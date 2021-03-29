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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لليوم الثاني.. إقبال كثيف على قافلة جامعة عين شمس التنموية بقنا

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:41 ص
جريدة الدستور
ريم محمود
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لليوم الثاني على التوالي، تواصل قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة أعمالها لخدمة أهالي قرية أبو دياب غرب بمركز دشنا محافظة قنا.

وتنظم الثقافة تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس واللواء طيار أ.ح.أشرف غريب الداودي محافظ قنا، وينظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة أ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع وإشراف عام أ.د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف أ. سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع.

وأجرى سهيل حمزة جولة تفقدية داخل مقر القافلة، يرافقه الدكتور عاشور عمري المدير التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، ود. إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة وعدد من القيادات التنفيذية والمحلية والشعبية بمحافظة قنا.

تأتي القافلة في تماشيًا مع المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" التي تستهدف تنمية الريف المصري والنهوض به وحرصًا من جامعة عين شمس على القيام  بدورها المجتمعي، وبالتعاون مع محافظة قنا ومديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الصحة بالمحافظة.

وبدأ توافد الأهالي على عيادات القافلة منذ الصباح الباكر، والتي تقدم خدمات الكشف المجاني من خلال تخصصات الأنف والأذن والرمد والجلدية والجراحة العامة والباطنى والقلب والجلدية والأطفال والنساء والتوليد، بالإضافة إلى عيادة قياس السكر والضغط وحملات للتوعية الصحية حول فيروس كورونا المستجد وكذلك طرق الإسعافات الأولية من خلال الأطقم الطبية بكلية التمريض جامعة عين شمس.

وتباشر صيدلية القافلة صرف الأدوية مجانا للمواطنين وتحويل الحالات اللازمة للعلاج بمستشفيات.

كما تفقد حمزة نشاط محو الأمية وتعليم الكبار والذي يقوم بإجراء استكتابات بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومركز تعليم الكبار بالجامعة.  

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