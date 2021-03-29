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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه الشكر للعاملين بهيئة قناة السويس لنجاح جهودهم فى تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

محافظ بورسعيد يشكر العاملين بقناة السويس لنجاحهم فى تعويم السفينة الجانحة

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:40 ص
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، أسمى معانى الشكر والتقدير لأبطال هيئة قناة السويس على نجاح جهودهم المتواصلة فى أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس "EVERGREEN".

كما وجه اللواء عادل الغضبان، الشكر للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وكافة أجهزة هيئة قناةالسويس، على مواصلتهم العمل ليلا ونهارا حتى يتم تعويم السفينة الجانحة، مؤكدا أن الجميع كان يثق فى نجاح جهود العاملين بهيئة قناة السويس فى مواجهة أى تحديات وسرعة تعويم السفينة، مؤكدا أهمية مجرى قناة السويس للعالم أجمع، وأن مصر قادرة على مواجهة أى تحديات بجهود أبطالها الشجعان وإرادتهم القوية.

وأكد أن عمال مصر الأبطال ما زالوا يسطرون أسمائهم بحروف من نور في سجلات البطولة والفداء وإرسال رسالة للعالم أجمع بعظمة العامل المصري وقدرته علي تحدي الصعاب.

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